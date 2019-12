La Stampa: "Juve ok con CR7-Higuain. Impresa Atalanta"

"Juve ok con CR7-Higuain. Impresa Atalanta". Così titola l'edizione odierna de La Stampa a proposito delle italiane in Champions League nella giornata di ieri. La Juventus grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain batte per due reti a zero la formazione tedesca del Bayern Leverkusen e sigla sei vittorie su sei. L'Atalanta di mister Gasperini, invece, trova una super vittoria in Ucraina, vincendo per 3-0, e ottiene il secondo posto in classifica nel girone di Champions League qualificandosi per gli ottavi di finale.