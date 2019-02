© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, il record triste di Napoli. Vale solo lo slancio Champions". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa in merito alla squadra bianconera. Con lo scudetto in cassaforte, il big match diventa un test per l'Europa. La Juve - si legge - va al San Paolo con 13 punti in più e imbattuta in campionato. Ma dopo Madrid l'ambiente è dimesso: vincere serve a ritrovare fiducia.