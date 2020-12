La Stampa: "Juve, salgono le quotazioni di Depay. Offerto Bernardeschi al Lione"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa si sofferma sul mercato della Juventus, titolando: "Juve, salgono le quotazioni di Depay. Offerto Bernardeschi al Lione". In casa bianconera crescono le quotazioni dell'attaccante del Lione: è in scadenza di contratto ed il Lione chiede 5 milioni di euro. La Juventus ha ottimi rapporti con il club francese, dove ora gioca De Sciglio, e punta ad inserire Federico Bernardeschi come contropartita tecnica. L'azzurro piace anche al Milan ed il suo procuratore, Raiola, sta cercando una sistemazione per farlo giocare.