La Stampa: "Juve sul velluto"

"Juve sul velluto". Titola così a pagina 34 La Stampa sulla vittoria dei bianconeri per 4-0 contro l'Udinese in Coppa Italia: "I bianconeri, senza Ronaldo, divertono con i gemelli argentini: segna subito Higuain, poi rigore e magia di Dybala. Uno spettacolo in puro HD. La Juve diverte e si svaga in una notte gelata di Coppa Italia che si infiamma per i fuochi d'artificio sparati senza sosta. Profuma di sarrismo la facile vittoria sull'Udinese: il 4-0 non vale solo il pass per i quarti, stasera i bianconeri scoprono se giocheranno contro Roma o Parma tra 6 giorni".