La Stampa, Juve: "Tecnico e club studiano la squadra per Ronaldo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla Juventus del domani sulle pagine de La Stampa dopo l'ottavo scudetto consecutivo. "Juve, restiamo Allegri. Tecnico e club studiano la squadra per Ronaldo" è il titolo scelto dal quotidiano, che poi scrive: "Nei prossimi giorni l'incontro tra le parti per programmare il futuro. Attesi rinforzi e giovani talenti per ridare l'assalto alla Champions".