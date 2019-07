La sezione sportiva de La Stampa titola oggi: "Juve, via alle cessioni". In uscita resta Moise Kean, che va verso l'Everton per una cifra vicina ai 40 milioni: l'offerta convince la dirigenza bianconera, che valuta una plusvalenza importantissima, ma si cerca una opzione sul futuro. Chi non vuole lasciare Torino è invece Paulo Dybala che ribadisce di voler restare in bianconero. Poi le uscite di Higuain e Mandzukic, quasi certi della partenza.