La Stampa: "Juventus a Lecce senza Ronaldo"

"Juventus a Lecce senza Ronaldo". Così titola in taglio alto in prima pagina l'edizione odierna de La Stampa sulla formazione bianconera. Gli uomini di mister Maurizio Sarri, infatti, quest'oggi sfideranno alle ore 15 il Lecce del tecnico Liverani. Per la sfida non è stato convocato il portoghese Cristiano Ronaldo.