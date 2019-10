© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando: "Juventus, a passo di record". Sarri come Allegri e Conte nell'avvio sprint che poi vale lo scudetto. Ora chiede un cambio di mentalità: "Non voglio gestire le partite, ma tritarle". Una partenza così lanciata in campionato, con 22 punti conquistati sui 24 disponibili, è rara per una squadra abituata a dominare la Serie A e ancora meno frequente per un allenatore al debutto in bianconero. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora anche un tecnico così scaramantico può sorridere e pensare come consolidare questo avvio sprint, a cui ha saputo tenere il passo solo l'Inter, con una proiezione finale che porta addirittura a 104 punti.