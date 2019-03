© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di attesa per la Juventus e Cristiano Ronaldo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare, infatti, la sentenza UEFA per l'esultanza del portoghese contro l'Atletico Madrid. "CR7 attende la sentenza dell'UEFA. E la Juve prepara la tournée in Asia" è il titolo scelto da La Stampa, dove si trova anche notizia della decisione del club bianconero di evitare per la prima volta gli USA a causa del 'caso Mayorga' che vede protagonista ancora il numero sette.