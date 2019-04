La Stampa: "Juventus, è la notte dei rimpianti"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sull'edizione odierna de La Stampa, nella pagina sportiva, si parla naturalmente anche di Juventus: "Ajax, riparte il sogno Champions. Per la Juve è la notte dei rimpianti". Questa sera, infatti, va in scena la prima semifinale di Champions League, che vedrà protagoniste le due outsider Ajax e Tottenham. I bianconeri saranno costretti a osservare la sfida semplicemente da spettatori, dopo essere stati eliminati dai lancieri. E l'Ajax ci crede: "Attaccheremo come sempre", è il mantra del tecnico olandese Ten Hag.