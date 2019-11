La Stampa: "Juventus, il caso Emre Can"

© foto di stefano tedeschi

"Per Low è da Nazionale, mentre Sarri lo tiene in panchina. Emre Can si guarda intorno", titola così La Stampa sul centrocampista bianconero. Suona il campanello dell'emergenza infortuni nella Juve, ma neanche con un centrocampo ridotto ai minimi termini sembra esserci spazio per Emre Can. Maurizio Sarri l'ha bocciato la scorsa estate, dopo averlo provato in diversi ruoli, e non prende in considerazione il suo utilizzo nella delicata trasferta di sabato pomeriggio a Bergamo. Ma questa sera partirà titolare in Germania-Nord Irlanda: stranezze del calcio.