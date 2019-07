La Stampa: "Juventus, la prima volta di Sarri"

L'edizione odierna de La Stampa parla di sport nella prima pagina del quotidiano, in taglio alto, con un titolo sulla Juventus. "La prima volta di Sarri. Ronaldo in gol e si rivede Higuain", si legge sul quotidiano: il riferimento è alla sfida amichevole con il Tottenham, persa dai bianconeri per 3-2. A segno il solito portoghese, ma anche il già citato Higuain, il quale resta però sul mercato con la Roma sempre in prima fila. Debutto bianconero anche per De Ligt.