La Stampa: "Juventus, la strana serata di CR7"

© foto di stefano tedeschi

Ieri sera andava in scena una doppia premiazione, quella del Pallone d'Oro e quella del Gran Galà del calcio AIC. Così l'edizione odierna de La Stampa titola: "Juventus, la strana serata di CR7". La gita nella capitale francese l'ha evitata accuratamente per non dover vedere Leo Messi premiato con il Pallone d'Oro, mentre il Gran Galà del calcio italiano non è riuscito a dribblarlo.Era un atto dovuto la sua presenza, visto che è stato eletto dai colleghi come miglior calciatore della Serie A 2018/19 ed era ovviamente inserito anche nel "top undici", ma la sua faccia e il suo look erano poco in sintonia con la festa nell'enorme location della MegaWatt Court.