La Stampa: "Juventus, scatta l'ora di Dybala. Provato insieme a Morata"

vedi letture

Si avvicina l'ora di Dybala in casa Juventus: "Nella partitella disputata alla Continassa - informa La Stampa - ha indossato la pettorina dei titolari". L'indizio non è decisivo, ma è utile per comprendere le intenzioni di Pirlo: "La possibilità di vedere Paulo Dybala in campo dall'inizio domani contro il Verona è concreta, prende quota con il passare delle ore, è stato testato in coppia con Morata spalleggiato a turno da Ramsey e Kulusevski". L'argentino è pronto, vuole cominciare davvero la sua stagione. E se anche dovesse giocare solo un pezzo, vorrebbe farlo dal primo minuto. La decisione definitiva di Pirlo arriverà soltanto dopo la rifinitura.