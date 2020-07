La Stampa: "Juwara da profugo a eroe. Inter ko. Conte "Tutti in discussione, anch'io"

vedi letture

"Juwara da profugo a eroe. Inter ko. Conte "Tutti in discussione, anch'io". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica alla sconfitta dell'Inter in casa col Bologna: "La quinta partita in 15 giorni (la prima nel forno delle 17,15) ha riportato tutto nella normalità di una squadra che anche con Conte al timone resta squilibrata e incompiuta. Banalmente, folle. Come nel 3-3 con il Sassuolo. Come in tanti altri vantaggi sciupati in una stagione indirizzata agli «zero titoli». Grandi lodi al Bologna di Mihajlovic, però".