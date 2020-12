La Stampa: "Kulusevski, ritorno di fiamma: a Parma per riconquistare la Juve"

vedi letture

"Kulusevski, ritorno di fiamma: a Parma per riconquistare la Juve". Questo il titolo all'interno delle pagine de La Stampa dedicato all'ex di turno in Parma-Juventus, ovvero Kulusevski. Dopo un avvio sfolgorante, il talento svedese è scomparso dai radar e stasera ha la grande chance contro chi l'ha lanciato. Sta giocando meno e poco. Non è solo una questione di minutaggio o di ruolo, ma di prestazioni deludenti e sonore bocciature, ma Pirlo ha voluto giustificarlo con la gioventù. A Parma, dunque, Kulusevski avrà l'occasione giusta per invertire la rotta e tornare protagonista considerando che è proprio in gialloblù che è stato l'autentico mattatore della squadra emiliana.