La Stampa: "L'elisir di Ibrahimovic porta in alto il Milan 'Io come Benjamin Button'"

"L'elisir di Ibrahimovic porta in alto il Milan 'Io come Benjamin Button'". Questo il titolo a pagina 43 che La Stampa dedica alla vittoria del Milan grazie alla doppietta dello svedese: "Un altro 2-0 come giovedì a Dublino in Europa League. Il Milan parte bene anche in campionato, sempre sotto il segno di Zlatan Ibrahimovic che questa volta fa tutto da solo. E basta proprio Ibrahimovic che celebra la sua eternità calcistica: «Sono come Benjamin Button, nato vecchio e morto giovane. Se avessi avuto 20 anni, avrei fatto quattro gol»".