© foto di Giulio Falciai

"L'eurogol in sforbiciata di Belotti tiene vivi i sogni del Torino". Così titola, in prima pagina, l'edizione odierna de La Stampa sull'impresa della squadra di Walter Mazzarri. Ieri, infatti, grazie a una incredibile prestazione di Andrea Belotti, autore di un rigore sbagliato ma anche di una splendida doppietta, i granata sono riusciti a sconfiggere per 3-2 il Sassuolo. Vittoria più che importante per la corsa Europa.