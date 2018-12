© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notte da dentro o fuori per l'Inter in Champions League. Contro il PSV i nerazzurri si giocano le proprie chance di qualificazione, tenendo un orecchio puntato in direzione Barcellona dove i catalani affronteranno il Tottenham. "L'inter e Spalletti al bivio: vincere e tifare Messi" è il titolo scelto da La Stampa in vista del match di San Siro. "Per volare agli ottavi - si legge ancora - non basta battere il PSV. Serve far meglio del Tottenham a Barcellona".