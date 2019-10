La Stampa: "L'Inter fa centro"

© foto di Mattia Verdorale

"L'Inter fa centro". Questo il titolo a pagina 34 con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa questa mattina in edicola. Il tutto fa riferimento alla vittoria di ieri sera da parte dei nerazzurri contro il Borussia Dortmund: "Così facendo la squadra di Conte torna in corsa per gli ottavi. I nerazzurri non belli ma organizzati. Sulla vittoria il marchio di Conte: gioco lasciato ai tedeschi per non dare spazio alle loro frecce".