© foto di stefano tedeschi

Titolo sull'Inter nella sezione sportiva dell'edizione odierna de La Stampa: "Prima perfetta, poi distratta. L'Inter tiene il ritmo tra i brividi". L'Inter assicura che Antonio Conte non stava bene già prima della partita. Di certo c'è che, incassato il 4-3 in casa dell'ex bestia nera Sassuolo che lo riporta subito a -1 dalla Juve, il tecnico ha disertato il solito giro di interviste. «Era molto provato», rivela il vice Stellini, che lo ha sostituito ai microfoni. Decisivi, per mandare definitivamente ko il «martello» salentino, quegli sciagurati ultimi 20'.