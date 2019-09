© foto di stefano tedeschi

Vittoria esterna per l'Inter di Antonio Conte che si impone per 2 a 1 a Cagliari grazie alle reti di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La Stampa oggi in edicola titola: "Lautaro e Lukaku, l'Inter trova la coppia e tiene il ritmo Juve". Prestazione di spessore dei nerazzurri, non bellissima e pulita come la settimana scorsa contro il Lecce, ma di grinta e cattiveria come piace al tecnico nerazzurro Antonio Conte, che sta plasmando l'Inter a sua immagine e somiglianza.