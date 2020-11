La Stampa: "L'Italia chiede a Belotti gli straordinari. Con la Polonia gioco le Final Four"

"L'Italia chiede a Belotti gli straordinari. Con la Polonia gioco le Final Four". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa. Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini, ancora assente perchè ancora positivo al Covid, sfiderà la Polonia per tentare l'allungo decisivo per il passaggio del turno in Nations League.