© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre in prima pagina con un titolo sulla Nazionale Under 21 che recita: "KO con la Polonia, ora le semifinali sono a rischio". Gli azzurrini di Luigi Di Biagio perdono la seconda gara dell'Europeo Under 21 contro la Polonia per una rete a zero e ora vedono allontanarsi la possibilità di guadagnare il pass per le semifinali e per le Olimpiadi. La rete di Bielek in chiusura di prima frazione regala i tre punti ai polacchi che ora comandano con sei, davanti ad Italia e Spagna, ferme a 3. Per passare il turno gli azzurrini dovranno vincere contro il Belgio, e poi guardare gli altri campi.