La Stampa: "La Fifa e il caso Floyd: 'Non punite chi lo ricorda'"

L'edizione odierna de La Stampa dedica spazio alle manifestazioni esplose negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd la scorsa settimana. Da parte della FIFA arriva l'indicazione: "Non punite chi lo ricorda". Il calcio in ginocchio. E profili social oscurati. #BlackOut Tuesday e l'adesione all'iniziativa antirazzismo è entrata in campo: in ginocchio si sono messi il Torino e la Roma e i post neri sono quelli di diversi giocatori del massimo campionato. Il calcio in ginocchio per, e dopo, la morte di George Floyd e i fatti di Minneapolis. Quel mondo del pallone che vieta simboli o gesti politici, sociali o commerciali durante una partita e che, adesso, chiede che venga usato il "buon senso" nei confronti di chi, in Bundesliga, lo ha fatto chiedendo giustizia per Floyd.