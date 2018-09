© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si parla di Cristiano Ronaldo in apertura delle pagine sportive de La Stampa. "La grande attesa" è il titolo scelto dal quotidiano piemontese che poi scrive. "Ronaldo cerca ancora la prima rete in Italia, però la Juventus è tranquilla. I report negano i problemi e anche l'anno scorso si sbloccò alla 4^ partita". "Cristiano non ha segnato, ma è solo un momento: si è inserito bene, ha già capito il nostro DNA" è il pensiero di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ripreso dal quotidiano.