La Stampa: "La Juve accelera per Sarri e ora punta anche Zaniolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Juve accelera per Sarri. E ora punta anche Zaniolo". E' l'apertura dedicata alla Juventus de La Stampa oggi in edicola nelle pagine interne. Il ds Paratici incontra a Milano gli agenti del tecnico che trattano la rescissione gratuita con il Chelsea. Vertice per il talento azzurro della Roma: pronti 40 milioni più un giocatore tra Perin e Cuadrado.