La Stampa: "La Juve aspetta Mihajlovic. Sarri riabbraccia un amico"

© foto di Mattia Verdorale

"La Juve aspetta Mihajlovic. Sarri riabbraccia un amico". Questo il titolo con cui si apre la pagina 35 della sezione sportiva de La Stampa questa mattina in edicola. Il titolo fa riferimento alla partita di stasera tra Juventus e Bologna nella quale si rincontreranno due grandi amici: Sarri e Miha. L'allenatore del Bologna sarà in panchina: "Zero le vittorie del tecnico serbo allo Stadium. Nei sette precedenti due pareggi e cinque sconfitte".