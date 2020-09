La Stampa: "La Juve c'è anche in dieci, il volo di CR7 riprende la Roma"

"La Juve c'è anche in dieci, il volo di CR7 riprende la Roma". Titola così, sulla propria prima pagina, La Stampa sulla partita giocata all'Olimpico ieri sera: "Un punto prezioso, firmato Ronaldo: due volte il gigante riacciuffa la Roma, prima procurandosi un rigore e poi volando in cielo – 2 metri e 28 centimenti – per incornare alle spalle di Mirante. Il secondo sigillo quando la Juve è ridotta in dieci e tutto sembra compromesso, con i giallorossi lanciati da una doppietta di Veretout e apparentemente padroni del campo, traditi dall'imprecisione di Dzeko che pure gioca una buona partita.".