La Stampa: "La Juve di Sarri prepara l'esame da grande"

Oggi è il giorno della Juventus in Champions League, così La Stampa titola: "La Juve di Sarri prepara l'esame da grande". Dove eravamo rimasti? A una notte fredda di Mosca, a una magia di Douglas Costa, agli ottavi di Champions League conquistati con due giornate d'anticipo: una piccola medaglia per Sarri, né Conte né Allegri c'erano riusciti. Dopo quel successo, ancora sei punti per chiudere in vetta il girone, poi l'urna di Nyon e l'attesa per questa sfida che porta la stagione nel clou. Perché il dominio italiano gratifica ma non appaga a fondo, è l'Europa a popolare i sogni di una società stanca di delusioni.