La Stampa: "La Juve riaccende la BBC"

© foto di stefano tedeschi

La Juventus deve registrare qualcosina in fase difensiva, e per farlo ha richiamato Andrea Barzagli: non in veste di calciatore ma come collaboratore tecnico di mister Sarri. L'edizione odierna de La Stampa titola: "La Juve riaccende la BBC". In questo momento di difficoltà, però, tornerà utile l'esperienza e il carisma di Barzagli. Conosce benissimo lo spogliatoio, frequentato fino allo scorso maggio dopo aver vinto otto scudetti consecutivi, ha un ottimo rapporto con il numeroso clan sudamericano e può dare il suo contributo per correggere gli errori di una difesa in piena metamorfosi.