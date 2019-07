La Stampa: "La Juve riparte da Ronaldo"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa propone un bel focus su Cristiano Ronaldo, titolando: "La Juve riparte da Ronaldo. Sarà più bomber con Sarri, ma resta Re Mida per i conti". Con Maurizio Sarri per CR7 sarà sicuramente più semplice trovare la via della rete, come testimoniato dai tanti gol segnati da tutti gli attaccanti sotto la guida Sarri, ma nel frattempo l'asso portoghese continua ad essere un vero e proprio Re Mida per la casse bianconere, che hanno visto aumentare i ricavi da sponsor, biglietti e diritti TV.