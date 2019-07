La Stampa: "La Juve rivede Conte"

© foto di stefano tedeschi

Oggi alle 13.30 andrà in scena il primo derby d'Italia stagionale, tra Juventus ed Inter, e La Stampa oggi in edicola titola nella sua sezione sportiva: "La Juve rivede Conte". Sarà la prima occasione in cui Antonio Conte sfiderà il proprio passato, seppur in una partita amichevole da disputarsi in Cina. Match che comunque non perde il suo fascino anche se disputato a Nanchino, sede dell'impero di Zhang, presidente dell'Inter.