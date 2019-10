Spazio alla Champions League in prima pagina per La Stampa. "La Juve sul velluto. Atalanta beffata nel recupero" scrive il quotidiano. La Juventus ha battuto il Bayer Leverkusen con il punteggio di 3-0 con un grande Higuain, all'Atalanta non è bastata un'ottima prestazione. A San Siro, gli atalantini si sono fatti rimontare dallo Shakhtar, perdendo la gara in pieno recupero.