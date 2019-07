La Stampa: "La Juve va di fretta: ecco Rabiot"

© foto di Mattia Verdorale

"La Juve va di fretta: ecco Rabiot. Conto alla rovescia per De Ligt". Questo il titolo a pagina 35 de La Stampa sui primi grandi colpi della Juventus. Infatti l'ex ormai centrocampista del PSG ieri è sbarcato a Torino: "Oggi visite mediche e firma, un altro parametro zero di lusso".

Ieri inoltre è stato annunciato anche Luca Pellegrini, terzino classe 1999 arrivato dalla Roma nella trattativa che ha portato Lenoardo Spinazzola in giallorosso.