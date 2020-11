La Stampa: "La Juventus deve accelerare e il calendario le dà una mano"

vedi letture

Domani ricomincia il campionato, e fino all'antivigilia di Natale non si fermerà più. Si riparte con una classifica piuttosto anomala, osserva La Stampa, che scrive: "Godiamoci il nostro campionato, allora. E questa partenza all'insegna dei gol in quantità e dell'incertezza". L'occasione più ghiotta per ristabilire le gerarchie abituali, secondo il quotidiano, ce l'ha la Juventus: "Tra chi sta lassù, è l'unica ad avere un solo scontro diretto (in casa contro l'Atalanta alla 12a). Le altre, derby compreso, saranno sfida contro rivali oggi sulla destra della classifica". Sassuolo e Napoli, invece, sono attese da quattro incroci al top: un calendario ostico soprattutto per i neroverdi, che affronteranno a stretto giro di posta Verona, Inter e Roma.