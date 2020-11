La Stampa: "La Nazionale è un laboratorio ma le riserve non tradiscono la nuova mentalità azzurra"

"La Nazionale è un laboratorio ma le riserve non tradiscono la nuova mentalità azzurra" scrive La Stampa elogiando la prova degli azzurri vittoriosi per 4-0 in amichevole contro l'Estonia. La più strana Italia che si ricordi fa il proprio dovere contro gli estoni e dà continuità ad un processo di crescita che deve coinvolgere un gruppo il più allargato possibile in tempi di Covid. La strana Italia sembra dar credito a chi dice, e non da ieri, che è la Nazionale ad allenare i giocatori per i club piuttosto che il contrario, come dovrebbe essere. La Nazionale del Mnacio è un laboratorio e, in gran parte, lo è ancora di più ora che le convocazioni le dettano anche i tamponi che bloccano o liberano i ragazzi nel giro azzurro che sanno interpretare ogni duello con il giusto spirito e anche quando non c'è niente, o quasi, in gioco, il verdetto non è mai banale.