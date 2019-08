La Stampa: "La novità bielorussa. Toro scopre l'effetto che fa"

© foto di Mattia Verdorale

"L'Europa e la novità bielorussa. Il Toro scopre l'effetto che fa". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica al Torino e al suo sorteggio in Europa League che avverrà oggi alle 13.30: "Lo Shakhtyor Soligorsk, avversartio di giovedì, apre una nuova frontiera: in passato ai granata 14 sfide su 24 esordi. Dall'impresa al Comunale contro il Monaco 1860 al Malmoe affrontato da debuttante in Coppa Campioni".