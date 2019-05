La Stampa di oggi parla anche della discussa Super Champions, la quale ha generato svariate polemiche. Nel mirino il piano proposto dalla UEFA-Eca, con un format che potrebbe partire dal 2024. Una rivoluzione che ha l'appoggio dei top club, capeggiata in primis da Andrea Agnelli e dalla Juventus. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ci sta: "Sarebbe un attentato al calcio, non si va a giocare nelle coppe ad inviti. Questo avviene perché qualcuno vuole aumentare i fatturati del proprio club: come si può pensare di mettere il campionato in settimana e nemmeno poter competere per i posti Champions in quanto già assegnati?".