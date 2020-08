La Stampa: "La ripartenza di Cairo: 'Lavoro al Toro del futuro'"

All'interno della sezione sportiva de La Stampa c'è spazio anche per la presa di posizione netta del presidente del Torino: "La ripartenza di Cairo: 'Lavoro al Toro del futuro'", titola il quotidiano. Il patron granata fa sentire la sua voce nelle ore in cui una presunta cordata dice di volere il club: "Non ho intenzione di vendere il club. E posso dirvi che non incontrerò proprio nessuno".