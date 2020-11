La Stampa: "La rivoluzione del Toro è incompiuta. Giampaolo già davanti a un bivio"

"La rivoluzione del Toro è incompiuta. Giampaolo già davanti a un bivio", titola stamane La Stampa sui granata. Dopo tre mesi di nuovo corso il Toro assomiglia ad una discesa a rete a metà, perché il progetto di Giampaolo ancora non si vede, se non a tratti, ed il vecchio regime è stato abbandonato, forse con troppa fretta. A Giampaolo era giusto concedere tempo, ma ora la domanda viene spontanea: il tecnico ha la reale dimensione del gruppo di lavoro? La certezza può essere il modulo, un 3-5-2 ormai nel dna della squadra da due stagioni e che Giampaolo ha cambiato in un 4-3-1-2 in cui ancora i giocatori non si trovano. Il Toro ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa di conosciuto, perché a breve non ci sarà più il tempo per vivere nella terra di nessuno. Ed il ginocchio di Belotti è un altro bel problema: superabile per un Gallo gladiatore, ma pure sempre un fastidio.