La Stampa: "La Roma frena l'Inter. Stasera la risposta della Juve"

Sulla prima pagina de La Stampa si parla anche di calcio e delle partite del campionato di Serie A. "La Roma frena l'Inter. Stasera la risposta della Juve": 0-0 tra i giallorossi e i nerazzurri a San Siro, stasera la Juve è attesa dalla gara in casa della Lazio, sfida che potrebbe consentire, in caso di vittoria, il sorpasso all'Inter prima in classifica.