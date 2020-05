La Stampa: "Lautaro, Pjanic e Tonali: il Barça fa spesa in Italia"

"Lautaro, Pjanic e Tonali: il Barça fa spesa in Italia", così titola l'edizione odierna de La Stampa. A Barcellona c'è un supermercato di lusso con vista Serie A. I blaugrana, alle prese con una rivoluzione dirigenziale e tecnica, hanno messo nel mirino soprattutto i gioielli del nostro torneo per ripartire. La fissazione principale riguarda Lautaro e Pjanic. Per l'argentino dell'Inter è un pressing di complimenti che, nelle intenzioni catalane, dovrebbe spingerlo a uscire allo scoperto per cambiare aria. Ma l'operazione non può andare in porto senza almeno 90 milioni in direzione Milano. L'ossessione "italiana" del Barcellona porta a volere Pjanic, il regista dela Juventus. In questo caso non sarebbe necessario aprire il salvadanaio, ma intavolare uno scambio utile a livello contabile anche per i bianconeri. In seconda fila nei desideri del Barça c'è Sandro Tonali. Il talento emergente del Brescia, però, non asseconderà questo corteggiamento.