La Stampa: "Le Asl bloccano i Nazionali e le federazioni si irritano. Lettera FIFA ai club coinvolti"

"Le Asl bloccano i Nazionali e le federazioni si irritano. Lettera della FIFA a FIGC e club coinvolti", così titola stamane La Stampa sui tanti nazionali bloccati dalle ASL e la polemica con FIGC e FIFA. Da Roma e da Firenze nessuno si è mosso verso le nazionali. Da Milano lo faranno con tempi dilazionati. Motivo? Le imposizioni delle ASL. La FIFA, a tempo debito, ha aperto uno spiraglio nel protocollo perché i giocatori possano uscire dalle bolle per rispondere alle chiamate delle nazionali per incontri sotto l'egida FIFA. E ora vuole capire perché pur potendolo fare da protocollo, alcuni club italiani non possano far partire i propri giocatori. Ed è già con la penna in mano per richiedere chiarimenti, prima di passare alle sanzioni.