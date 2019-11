La Stampa: "Le crisi di Napoli e Inter"

"Le crisi di Napoli e Inter". Questo il titolo in prima pagina, più precisamente in taglio laterale alto, dell'edizione odierna de La Stampa sulle crisi dei partenopei e dei nerazzurri. In casa Napoli, infatti, si vive tra ribelli e veleni dopo l'ammutinamento di alcuni membri della rosa contro il ritiro, il presidente e l'alelnatore Carlo Ancelotti. A Milano, invece, sponda Inter, l'ira di Antonio Conte agita non poco la società.