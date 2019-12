© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 36, al Torino con le parole del ministro Mouelle a Nkoulou: "Torna in Nazionale". Il difensore granata - si legge - è stato convocato dal numero uno dello sport camerunense: gli ha chiesto di rivestire la maglia dei Leoni in vista della prossima Coppa d'Africa.