"Leader in campo e fuori. Così Belotti si è preso il Toro". Questo il titolo che, a pagina 35, La Stampa di stamani dedica ai granata. Lo straordinario inizio di stagione del capitano: solo Lewandowski segna di più in Europa. All'intervallo contro il Milan nello spogliatoio ha urlato: "Crediamoci!" a dimostrazione che non c'è più soltanto il linguaggio del corpo.