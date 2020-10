La Stampa: "Locatelli in regia, Caputo numero 9: è l'Italia dei ragazzi d'oro del Sassuolo"

"Locatelli in regia, Caputo numero nove: è l'Italia dei ragazzi d'oro del Sassuolo". Questo il titolo che La Stampa dedica ai giocatori del Sassuolo convocati in Nazionale: "Questa sera a Firenze l'amichevole con la Moldova: il ct azzurro Mancini si affiderà ad una Nazionale ricca di novità. C'è Locatelli in regia. Poco più avanti, ecco Berardi pronto ad occupare la corsia di destra nella linea d'attacco. Il trio delle meraviglie del Sassuolo in Nazionale è completato da Ciccio Caputo, a 33 anni, due mesi e un giorno il centravanti più «vecchio» a debuttare in azzurro".