La Stampa: "Luna park Italia"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando: "Luna park Italia". Finisce con il pubblico di Palermo che scandisce «dieci dieci» e sembra uno scherzo, ma sul 9-1 per gli Azzurri chiedere è più che lecito. L'Italia non fa cifra piena, ma segna la storia con un successo che non si ripeteva dai Giochi del ‘48, allora fu 9-0 agli Stati Uniti. Per l'ultima tacca di una cavalcata solo ripetibile e mai più superabile, non poteva capitare un'avversaria più morbida dell'Armenia premiata per la gita in Sicilia con una giornata di sole altrove introvabile. La nazionale timbra la fine delle qualificazioni con una vittoria debordante, la decima su altrettante gare, 37 gol per un bilancio che dice della nostra forza ma anche del valore ridotto di chi abbiamo trovato sulla strada.