La Stampa: "Mancini e l'Italia: avanti a tempo di record"

© foto di stefano tedeschi

Il CT Roberto Mancini insegue un record importante, ossia quello di raggiungere la qualificazione all'Europeo con tre turni di anticipo. Così l'edizione odierna de La Stampa titola: "Mancini e l'Italia: avanti a tempo di record". Se, fra 48 ore, gli azzurri in maglia verde manderanno al tappeto la Grecia diventeranno i più celeri a centrare il pass per gli Europei visto che, a quel punto, mancheranno ancora tre partite. Ma non solo: l'Italia è a quota 7 vittorie consecutive, con il record di Gino Pozzo che resiste da 70 anni a due sole distanze.